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        Haberler Bilgi Spor Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

        Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İspanya La Liga

        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Athletic Bilbao, güçlü rakibi Real Madrid'i evinde ağırlıyor. Eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maç eksiği ile 33 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın puan kayıplarını değerlendirmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:15
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        • 1

          İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao, ligin 19. haftasında Real Madrid’i konuk ediyor. Ezeli rakibi Barcelona ile puan farkını kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao deplasmanından galibiyetle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Barcelona, ligde çıktığı son üç maçı kazanamazken, son maçında Getafe’yi 2-0 mağlup eden Real Madrid ise 33 puanla ikinci sırada yer alıyor. Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Arda Güler'in akıbeti ise merak konusu. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

        • 2

          ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Athletic Bilbao - Real Madrid maçı, 4 Aralık Çarşamba günü (bugün) oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

        • 3

          ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

          Geçtiğimiz hafta Leganes ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında sahaya ilk 11’de çıkan milli oyuncu Arda Güler, performansıyla dikkat çekmişti.

          Ancelotti, Getafe ile oynanan maçta ise Arda Güler’e ikinci yarı şans vermişti. Athletic Bilbao mücadelesinde Güler’in yedekler arasında olması bekleniyor.

        • 5

          REAL MADRİD’İN DURUMU

          Real Madrid'de sakatlığı devam eden Vinicius ve Camavinga bu maçta yer alamayacak. İyileşen Tchouameni’nin de bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

        • 6

          ATHLETİC BİLBAO DİKKAT ÇEKTİ

          Yeni hafta öncesinde Real Madrid topladığı 33 puanla zirve takibini sürdürüyor. Athletic Bilbao ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

          Madrid ekibinin rakibi bu sezon etkili hücumcularıyla dikkat çekerken çıktığı maçalrda 22 kez rakip fileleri sarstı. Athletic Bilbao oynadığı son 5 resmi karşılaşmada mağlubiyet almadı.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısına çok rotasyon olmazsa şu kadroyla çıkması bekleniyor:

          Courtois, Mendy, Rüdiger, Asencio, Lucas Vazquez, Valverde, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappe

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