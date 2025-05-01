Athletic Bilbao-Manchester United maçı canlı izle: Athletic Bilbao-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final ilk maçları ile sürüyor. Athletic Bilbao sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Athletic Bilbao, ev sahibi olma avantajını kullanıp Manchester United karşısında galip gelerek final kapısını aralamak istiyor. San Mamés Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Athletic Bilbao-Manchester United maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Athletic Bilbao-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Athletic Bilbao-Manchester United maçı şifresiz canlı izle ekranı...
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi yarı final mücadelesi dev bir maça sahne oluyor. Athletic Bilbao, Manchester United konuk ediyor. İki ayaklı mücadelenin sonunda rakibine üstün gelen taraf final biletini alacak. Peki, "Athletic Bilbao-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Athletic Bilbao-Manchester United maçı muhtemel 11'leri...
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ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Athletic Bilbao - Manchester United maçı 1 Mayıs Perşembe bugün saat 22.00’de oynanacak
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ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
San Mamés Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz olarak yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
ATHLETIC BILBAO
Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Alvarez, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi
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MANCHESTER UNITED
Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Fernandes
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RÖVANŞ MÜCADELESİ NE ZAMAN?
Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.
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