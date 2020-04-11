11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 büyükşehirde 2 günlüğüne uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından sokaklara çıkarak sosyal mesafe ve maske takma kurulanı hiçe sayarak alışveriş yapan vatandaşların görüntüleri izleyenleri tedirgin etmişti.
Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Sağlık Bilimleri Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.
"DÜN AKŞAM DIŞARI ÇIKTIYSAK 14 GÜN EVDE İZOLE KALALIM"
Prof. Dr. Kara, "Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim. Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın dün gece 21.45'de ilan edileceğini açıkladığı, 22.45'te de yayınlanan genelge ile detaylarının ortaya çıktığı sokağa çıkma yasağı 12 Nisan saat 24.00'e kadar yürürlüğe girdi.
NE İZOLASYON NE MESAFE
Yasağın duyulduğu ilk dakikalardan itibaren özellikle ekmek, su gibi temel ihtiyaçlar için vatandaşlar bakkal ve marketlere akın etti.
Temel ihtiyaçların dışında kola, çikolata gibi gıdaların da rağbet gördüğü bakkal ve market önlerindeki uzun kuyruklar endişe uyandırdı. Çünkü virüse yakalanmamak için Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların başından beri dikkat çektiği sosyal mesafe bu kuyruklarda hiçe sayıldı.
EKMEK SIRASINDA KAVGA!
Yasak başlamadan ihtiyaçlarını karşılama telaşına düşen vatandaşlar arasında zaman zaman gerilimin yükseldiği görüldü. İstanbul'un Gazisomanpaşa ilçesinde ekmek sırasında bekleyen bir grup genç arasında çıkan kavga "Pes" dedirtti.
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