Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

HABERTÜRK, Ankara, İstanbul ve izmir’de işlek caddeler üzerinde bulunan istasyonların yanı sıra bazı küçük ilçelerdeki istasyonların sahipleriyle görüştü. Ankara’da bir istasyon sahibi, “Ben yıllardır Ankara’da bu işle meşgulüm. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından istasyon marketleri önünde kuyruklar oluştu. Ben, böyle bir manzara bugüne dek görmedim. Vatandaşlar en çok su, kola, sigara, atıştırmalık aldı. Bu ürünlerde satışlarımız, bir önceki güne göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi” dedi. İzmir’de, küçük bir ilçede istasyon işleten bir kişi, “Kuyruklar oluştu. Vatandaşın biri ‘Çabuk olun, hızlı olun’ diye konuşuyordu. 4 paket cips aldı ve marketi terk etti” dedi. Peki, bugün ve yarın tüm istasyonlar açık mı? Hayır; “nöbetçi istasyon” uygulamasına geçildi. Mülki idarenin izin verdiği istasyonlar, bugün ve yarın açık olacak.

Koronavirüs salgınına karşı 30’u büyükşehir toplam 31 şehirde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından yoğun bir hareketlilik başladı. Vatandaş, marketlere ve benzin istasyonlarına akmaya başladı. Marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, sosyal mesafe sınırlarını dikkate almadı, yan yana alış-veriş yapma yarışına girdi.

Akaryakıt istasyonlarının marketlerinde daha önce benzeri görülmemiş uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, istasyonlardaki marketlerden su, sigara, kola ve cips aldı.

İSTASYON SAHİPLERİ ANLATTI



HABERTÜRK, Ankara, İstanbul ve izmir’de işlek caddeler üzerinde bulunan istasyonların yanı sıra bazı küçük ilçelerdeki istasyonların sahipleriyle görüştü.

Ankara’da bir istasyon sahibi, “Ben yıllardır Ankara’da bu işle meşgulüm. Şehrin değişik bölgelerinde istasyonlarım var. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından istasyon marketleri önünde kuyruklar oluştu. Ben, böyle bir manzara bugüne dek görmedim. Vatandaşlar en çok su, kola, sigara, atıştırmalık aldı. Bu ürünlerde satışlarımız, bir önceki güne göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi” dedi.

Aynı durum İstanbul ve İzmir’de de yaşandı. Vatandaşlar, bu illerde de istasyon marketlerine koştu. İzmir’de bir istasyon sahibi, “Birkaç saat içinde paket paket sigara, cips satıldı. Kola ve su sattık” dedi.

İzmir’de, görece küçük bir ilçede istasyon işleten bir kişi, “Kuyruklar oluştu. Vatandaşın biri ‘Çabuk olun, hızlı olun’ diye konuşuyordu. 4 paket cips aldı ve marketi terk etti” dedi.