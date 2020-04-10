İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağı duyan 31 ildeki vatandaşlar, marketlere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı marketler ve mahalle bakkallarının önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İSTANBUL

ANKARA

MERSİN

KONYA

HIZLI SİPARİŞ UYGULAMALARI ÇÖKTÜ!

Hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının hemen ardından vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için yöneldiği bakkalların önünde kuyruklar oluşurken, internet üzerinden hızlı sipariş uygulaması Getir de çöktü.

Yasak yürürlüğe girmeden online uygulama üzerinden hızlı sipariş vermek isteyen kullanıcılar şu mesajla karşılaştı:

“Sunucuya bağlamadı. Lütfen daha sonra tekrar dene.”

Yemeksepeti’nin hızlı market siparişi uygulaması 'Banabi' de kullanıcıların yoğun talebiyle karşılaşınca, erişilemez hale geldi.