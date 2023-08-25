'Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar: Attıkları tivit kadar ciddiye alacağım

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Bugüne kadar çekilen Atatürk ile ilgili hiçbir yapım, küresel boyutta izlenmemişti. 'Atatürk'ün küresel izlenme olanağına sahip Disney Plus'ta yayınlanacak olması büyük bir heyecan yaratmıştı.

Üstelik her daim Atatürk'ün Türkiye'nin neden Ata'sı olduğunun altını çizdiğimizin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gözler önüne serilecek olması heyecanı daha da artırmıştı.

AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU

Disney Plus'ın haziranda Türk içerikli yapımları platformdan kaldırması şok etkisi yarattı.

En çok merak edilen konulardan biri, 'Atatürk'ün akıbetinin ne olacağı üzerineydi. Platformdaki Türk içerikli yapımlar, bir süre yayınlandıktan sonra platformdan kaldırılmıştı. 'Atatürk' ise henüz hiç yayınlanmamıştı. Daha önce açıklandığı gibi 29 Ekim 2023'te yayınlanacak mıydı yoksa Disney Plus'ın Türk içerikli yapımlar için aldığı kararın çerçevesinde yer alıp hiç mi yayınlanmayacaktı?

REKLAM ERMENİ KOMİTESİ İSTEMEDİ 'Atatürk''ün yayınlanmasıyla ilgili oluşan endişeler, The Armenian National Committee of America 'nın (Amerika Ulusal Ermeni Komitesi), sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla daha da arttı. 'Atatürk'ün yayınlanmaması isteniyordu.

İLK AÇIKLAMA YAYINLANACAĞINA YÖNELİKTİ Disney Plus, 2 Temmuz'da bir açıklama yaparak yüreklerimize su serpti; "Orijinal içerikli 'Atatürk' dizisi çok yakında... Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yayında"... Bu açıklama, endişeye mahal bırakmadı.

YAYINLANMAYACAĞI AÇIKLANDI Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının en güzel kutlamalarından biri olarak heyecan uyandıran 'Atatürk' için korkulan 3 Ağustos'ta gerçekleşti. Disney Plus, 'Atatürk'ün platformda yayınlanmayacağını açıkladı. Onun yerine önce özel bir bölüm olarak ulusal bir TV'de, ardından iki bölüm halinde sinemada sonra da yine aynı ulusal kanalda sunulmasına karar verildiği dile getirildi.

AÇIKLAMAYI GENEL MÜDÜR YAPTI The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söylemişti: Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

REKLAM KARAR, ÜNLÜLER DÜNYASINDA KUTUPLAŞMA YARATTI Disney Plus'ın 'Atatürk'ü yayınlamayacağını açıklaması doğal olarak büyük tepki çekti. Ünlüler dünyasında ise atışmalara neden oldu. Birçok ünlü, her fırsatta Atatürk'e olan sevgilerini dile getiren bazı ünlülerin bu konuda tepki göstermemesini eleştirdi.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN SAMSUN'A ÇIKIŞINA KADAR Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği; Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı 'Atatürk', Atatürk'ün çocukluk yıllarından Millî Mücadele’ye uzanan yolda yaşadıklarının / yaşananların hikâyesini anlatma amacıyla çekildi. Lanistar Medya yapımı olan 'Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar ile yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in ev sahipliğinde bugün fragman ve kamera arkası gösterimi sunuldu. Ardından da Ayar ile Öztekin, soruları cevapladı. Saner Ayar - Mehmet Ada Öztekin Saner Ayar, Disney Plus'ın 'Atatürk'ü yayınlamama kararı hakkında; "Sadece Türkiye için değil, yayında oldukları tüm ülkelerde yerel içerikli yapımları yayınlamama kararı aldılar. Bunun dışında bir bilgim yok" şeklinde açıklama yaptı. Sayar, 'Atatürk'ün iki bölüm halinde sinema, daha sonra TV'de yayınlanacağı, ardından da Disney Plus olmayan dijital platformda yayınlanacağını söyledi. Saner Sayar, 'Atatürk'ün sinema gösteriminin yurt dışında o ülkenin vatandaşlarına yönelik de olacağını, bunun için gerekli alt yapıları hazırladıklarını ve tanıtım - reklam çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'Atatürk'ün yurt dışı gösterimleri için kendilerine destek verdiğini de belirten Ayar, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 1919'un yüzüncü yıl dönümünde başladıkları projeyi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ise izleyicilerle buluşturacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Saner Ayar, 'Atatürk'ün maliyetinin finalde 24 - 25 milyon dolara mâl olacağını da açıkladı. Saner Ayar, Disney Plus'ın kararından sonra filmin oyuncularının tepkisiz kalması konusunda da açıklama yaptı. Ayar, oyunculardan bu konuda açıklama yapmamalarını kendisinin istediğini belirterek bu konuda, "Bir yapının tek bir sözcüsü vardır. 'Atatürk'ü de tek bir yapı olarak düşünecek olursak o yapı yapımcı şirket Lanistar Medya'dır. Biz de gerekli açıklamayı yaptık" dedi. Saner Ayar, 'Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar ile yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in ev sahipliğinde fragman ve kamera arkası gösterimi sunuldu. Ardından da Ayar ile Öztekin, soruları cevapladı. Saner Ayar, Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin 'Atatürk'ün yayınlanmaması konusundaki tavrı ve girişimleri hakkında ise şunları söyledi: Açıkçası etkilerini abarttığımızı düşünüyorum. Galiba hak etmedikleri bir gücü atfediyoruz. Bu nedenle sadece attıkları tivit kadar ciddiye alacağım 'Atatürk'ün yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ise birçok açıdan zorlu bir yapıma imza attıklarının altını çizerken en zorlanmadığı konunun Atatürk'ü canlandıracak oyuncuyu belirlemede olduğunu söyledi. Öztekin, bu konuda şunları söyledi: Atatürk yapımlarında hep bir oyuncunun Atatürk'e benzemesi konusunda bir düşünce vardır. Ben buna katılmıyorum. Hangi oyuncu Atatürk'e benziyor ki. Atatürk'e benzemek sarı saç ve mavi gözden mi ibaret? Daha önce çalıştığım için Aras Bulut İynemli'nin böylesine zorlu bir rolün altından başarıyla kalkacağını biliyordum. Yanılmadık, sonuçtan son derece memnunuz. 'Atatürk' dizisi açıklaması 'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar İstediler vermediler Çekemediler