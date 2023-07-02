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Disney Plus Türkiye'den 'Atatürk' dizisi açıklaması

Giriş: 02.07.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Disney Plus'tan 'Atatürk' dizisi açıklaması
'Atatürk' dizisi açıklaması
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Disney Plus Türkiye, yaptığı açıklamada 'Atatürk' dizinin yayınlanacağını duyurdu; "Orijinal dizi Atatürk çok yakında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yayında"

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Dün, The Armenian National Committee of America (Amerika Ulusal Ermeni Komitesi), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisinin iptal etmesini istedi.

Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç gibi önemli oyuncuların rol alacağı Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik hayatından bir kesit anlatılması bekleniyor.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan 'Atatürk'ün akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.
Disney Plus'ın yayınlanan orijinal Türk içeriklerini platformdan kaldırma kararından sonra Atatürk'ün yayınlanmayacağı yönünde düşünceler oluştu.
Disney Plus Türkiye, bu konuda şu açıklamayı yaptı: Orijinal dizi Atatürk çok yakında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yayında.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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