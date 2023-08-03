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        Haberler Magazin 'Atatürk' dizisi hakkında açıklama

        'Atatürk' dizisi hakkında açıklama

        'Atatürk' dizisi hakkında peşi sıra açıklamalar. Daha önce 'Atatürk'ün dijital platformda yayınlanacağını dile getiren The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, konuyla ilgili yeni açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 09:27
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        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
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        Disney Plus, temmuz başında aralarında 'Yılbaşı Gecesi', 'Bursa Bülbülü' ve 'Recep İvedik 7'nin de yer aldığı birçok Türk yapımını açıklama yapmadan platformdan kaldırmıştı.

        Türk yapımlarının platformdan kaldırılması yapımcıları için de izleyiciler için de şoke edici olmuştu.

        Türk yapımlarının platformdan kaldırılması üzerine gözler 'Atatürk'e çevrilmiş, dizinin akıbeti merak edilmişti. Disney Plus, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada dizinin planlanan zamanda yayınlanacağını dile getirerek "Orijinal dizi Atatürk çok yakında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yayında" denmişti.

        Bu açıklamadan bir ay sonra 'Atatürk'ün de platformda yer almayacağı ortaya çıktı. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi: Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

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        'Atatürk'ün izleyicilerle buluşma süreci şöyle ilerleyecek; 29 Ekim'de TV'ye özel bir içerik yayınlanacak. 3 Kasım'da birinci bölümü, 22 Aralık'ta ise ikinci bölümü sinema salonlarında beyazperdeye yansıyacak. 2024'ün yaz aylarında ise TV'de ekranlara gelecek.

        Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’te 'Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırdı. 'Atatürk'ün yapımcıları ise Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu.

        Saner Ayar ise konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız

        Böylelikle başta dijital platformda yayınlanarak küresel ölçekte izleneceği duyurulan 'Atatürk', izleyicilerle sadece Türkiye'de buluşacak.

        Bunun böyle olmasında da ABD'deki Ermeni lobisinin payı olduğu, 'Atatürk'ün dijital platformda yayınlanmaması için Walt Disney'e büyük baskı uygulandığı iddiaları ortaya atıldı.

        'Atatürk'ün Disney Plus'ta yayınlanmayacak olması ülke genelinde büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki göstererek kararı kınadı: Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Atatürk' ile ilgili partisinin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Mustafa Kemal Atatürk demek, Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

        RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır.

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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        #Atatürk
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