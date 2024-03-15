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        Haberler Yaşam Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı! 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak - Haberler

        Atatürk'ün gezilerinde kullandığı 'Acar Botu' özel günlerde ziyarete açılacak

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, denizle olan son bağlantısı olarak bilinen Acar Botu, özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. Atatürk'ün Savarona yatına gitmek için kullandığı Acar Botu, Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilmişti...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:32
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          Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen Acar Botu, yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak.

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          Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği Acar Botu, Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.

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          Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilen Acar Botu, İstanbul Boğazı'nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017'de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı.

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          Acar Botu, renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası 'Acar Botu'nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.

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          Acar Botu, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gibi özel günlerde Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak.

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          Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik ziyaretlerde Savarona Yatı'na intikal ve geri intikallerinde 'Acar Botu'nu kullandığını söyledi.

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          Acar Botu'nun Türkiye'ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini aktaran Aras, 2017'de ise müze envanterine alındığını belirtti.

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          Atatürk'ün Acar Botu'nda yemek yediği salona ilişkin bilgi veren Aras, "Yemek takımları orijinal. Üzerinde Acar Botu'nun amblemini görebilirsiniz, tabaklarda ve çatallarda.

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          Atatürk son günlerinde Savarona'da nekahet dönemindeyken, en son Dolmabahçe Sarayı'na Acar Botu ile intikal ediyor. Bu gemi aslında Ata'mızın, denizle olan son bağlantısı. O nedenle bizim için de son derece kıymetli" dedi.

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          *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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