"ATATÜRK SERİSİNİN İLKİ OLACAK"

Bundan sonra yapacağı Atatürk heykeli çalışmalarının yine bu teknikte olacağını dile getiren Sevim, "Pelerinli heykeli Atatürk serisinin ilki olacak. Ancak bu heykelden bir tane daha olmayacak. Bundan sonraki çalışmalarda her seferinde Atatürk'ün farklı görünüşlerini ele alacağız. Onlar da hep birer tane olacak. Kaç heykel yapabilirim bilemiyorum ama bunu bir seri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.