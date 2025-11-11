Habertürk
        Haberler Gündem Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla alay etmişti; gözaltına alındı

        Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla alay etmişti; gözaltına alındı

        Aydın İncirliova'da, ebediyete intikalinin 87'inci yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla alay ederek cep telefonu kamerasıyla kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaşan Burhan Z, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 01:43 Güncelleme: 11.11.2025 - 01:43
        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yıldönümü nedeniyle dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te tüm yurtta sirenler çaldı. Atatürk'ü minnetle anan vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z, iddiaya göre Atatürk için çevrede saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözler sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sosyal medyada kısa sürede tepkilere yol açan paylaşımın ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Gözaltına alınan Burhan Z. hakkında "Atatürk’e hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

        Burhan Z'ye ayrıca motosiklet ile seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve bazı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin lira para cezası yazıldığı bildirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

        #Aydın
        #mustafa kemal atatürk
        #haberler
        #İncirliova
