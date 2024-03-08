Atatürk: Her şey kadının eseridir

Türkiye'de kadın hakları konusuna gelecek olursak; Cumhuriyet'ten önce;

1843... Türk kadınları ilk kez, Tıbbiye Mektebi bünyesinde aldıkları ebelik eğitimiyle sosyal yaşamda yerlerini almaya başladı.

1847... Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı.

1856... Osmanlı topraklarında kadınların köle ve cariye olarak alınıp satılmaları yasaklandı.

1858... Yayımlanan 'Arazi Kanunnamesi'nde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer alırken, kadınlar miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı.

1858... Kız Rüştiyeleri açıldı.

1869... Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen haftalık 'Terakk-i Muhadderat' dergisi yayımlanmaya başlandı.

1869... Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlandı. Bu nizamnâmeye göre, sıbyan mekteplerine devam mecburiyeti erkekler için 6 - 10, kızlar için 7 - 11 yaşları olarak belirlendi. Bir mahalle veya köyde iki sıbyan mektebi varsa bunlardan birisi kızlara ayrıldı.

1870... Kız öğretmen okulu 'Dar-ül Muallimat' açıldı.

1871... Evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması ve zorla evlendirmelerin geçersiz sayılmasını düzenleyen Hukuk-ı Aile Kararnamesi çıkarıldı.

1876... İlk anayasa olan Kanun-i Esasi ile kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirildi.

1897... Giderek sosyal yaşamda daha çok yer almaya başlayan kadınlar, iş hayatına 'ücretli işçi' olarak atıldı.

1913... Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Bunun ardından bir yıl sonra kadınlar, tüccar ve esnaf olarak da iş hayatına girişti.

1914... Kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu olan İnas Darülfünunu açıldı.

1922... Kadınlar bilim dünyasıyla tanıştı. 7 kız öğrenci, tıp fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başladı. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Hatice Safiye Ali (1894 - 1952) oldu.