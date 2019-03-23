İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor. Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göç 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak, 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. Büyük Göç´ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Son tarifeli tarihi uçuşa yoğun talep var

Atatürk Havalimanı'ndan havalanacak son tarifeli uçuş olacak TK54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşuna da yoğun talep var. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan son tarifeli uçuşa yoğun talepler nedeniyle hem business hem de ekonomi bilet sınıflarında ucuz bilet bulmak zorlaştı.

Normal günlerde ekonomi sınıfında ortalama 3 bin 400 lira olan bilet fiyatları 4 bin 786 liraya, business sınıfında ise 12 bin lira düzeyinde olan bilet fiyatları ise yoğun talepler nedeniyle 17 bin liraya kadar yükseldi. 10 saat sürecek uçuş, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak olan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek.

Büyük taşınma sonrası, THY'nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14:00´te İstanbul Havalimanından gerçekleşecek. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise Türk Hava Yolları'nın saat 14:00'teki TK2154 sefer sayılı Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Bu uçuşa da gösterilen ilgi de giderek artıyor.

İstanbul Havalimanı 7 Nisan'dan itibaren tüm uçuşlara açık olacak

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.