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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Atatürk Evi yeniden hayat buluyor

        Atatürk Evi yeniden hayat buluyor

        Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, TİKA koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:07
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        Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye’nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Selanik’te bulunan ve bugün müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihî yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor. Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi’nin son restorasyonunda kaybolan 'Türk Evi' atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

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        ÖZGÜN MİMARİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

        Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekânında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk’ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN ÖNCÜ ÇALIŞMA

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, Yunan makamlarının da desteğiyle uluslararası bir iş birliği örneği sergiliyor. Proje için gerekli tüm izinler alınarak, 4 Aralık 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşaat sürecinin 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Proje, Atatürk’ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük bir öneme sahip.

        TARİHİ MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selanik Atatürk Evi’nin restorasyonu ile yalnızca bir yapıyı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda tarihin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçilere Atatürk’ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

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