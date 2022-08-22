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Atatürk dizisinde sürpriz isim! Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak? Atatürk dizisi oyuncuları kimler konusu ne ve hangi kanalda yayınlanacak?

Atatürk dizisinde sürpriz isim! Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu ne?

Atatürk dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Atatürk dizisi yayın tarihi büyük bir heyecanla beklenirken dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. La Casa de Papel'in yıldızının diziye dahil olduğu öğrenildi. İşte,Atatürk dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

22.08.2022 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam hikayesini konu alan 'Atatürk' dizisi içn heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aras Bulut İynemli ve Emma Watson'ın başrolünde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstleniyor.  Oscarlı müzisyen Hans Zimmer'în müziklerini hazırlayacağı Atatürk dizisi yayın tarihi araştırılıyor. İşte, Atatürk dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler...

  • ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Atatürk'ün hayatının canlandırılıacağı Atatürk dizisi, Cumhuriyet'in 100.yılına dnek gelen 29 ekim 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlanacak.

  • ATATÜRK DİZİSİNDE SÜRPRİZ İSİM!

    La Casa de Papel'de canlandırdığı Helsinki rolüyle hafızalara kazınan Darko Peric, Atatürk dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

  • ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

    Emma Watson

    Songül Öden - Zübeyde Hanım

    Sarp Akkaya - Enver Paşa

    Esra Bilgiç - Madam Corinne

    Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

    Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

    Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

    Sahra Şaş - Makbule Atadan

    Beran Kotan - Ömer Naci

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