Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak Atatürk dizisinin ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Söz konusu fragman sonrası dizinin ne zaman yayınlanacağı, kimlerin oynayacağın ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...