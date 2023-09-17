Ataşehir'de köprüden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü
İstanbul Ataşehir'de yürekler ağza geldi. Köprüden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü
Ataşehir'de Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Olay dün akşam saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bostancı köprüsünden kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
CAN KAYBI YOK MADDİ HASAR VAR
Neye uğradığını şaşıran sürücü otomobilinden indi. Otomobil sürücüsü aracındaki hasarı ve beton parçalarının düştüğü köprüyü cep telefonu kamerasına kaydetti.