Atalar Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Atalar İstasyonu Nasıl Gidilir?

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Atalar Marmaray Durağı Nerede?

Atalay Marmaray durağı Kartal’dadır. Birkaç durak arka arkaya Kartal ilçesine bağlıdır ve belli bölgelere yakın olduğu için tercih edilir. Atalar durağı aynı zamanda Pendik-Zeytinburnu, Pendik-Ataköy ve Halkalı-Gebze hatları üzerinde yer alan bir istasyondur. Bu sebeple üç hattı da kullanabilirsiniz.

Atalar Marmaray istasyonuna nasıl gidilir merak ediyorsanız sizlere birkaç alternatiften bahsedeceğiz:

- Otobüs kullanabilirsiniz. 134YK, 16, 16A, 16D ve 17 numaraları hatlar durağın yakınından geçiyor.

- Taksi kullanabilirsiniz. Atalar durağının hemen karşısında da bir taksi durağı bulunuyor. Oradan da taksi çağırarak direkt durağa gelebilirsiniz.

- Dolmuş/ minibüs tercih edebilirsiniz.

- M4 metro hattını kullanabilirsiniz. İndiğinizde biraz yürümeniz gerekebilir.

- Ayrıca yukarıda da belirtiğimiz üzere üç Marmaray hattı da bu duraktan geçiyor. İstediğinize binerek Atalar durağında inebilirsiniz.

Bu yöntemlerden hangisi kolayınıza gelecekse onu tercih edin ve istediğiniz yere ulaşın.

Atalar Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Atalar Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçtiğini de şöyle açıklayabiliriz:

- Pendik istikametinde olan Marmaray hattınız sefer aralıkları 8 dakikadır

- Halkalı- Gebze istikametinde olan Marmaray hattı ise 15 dakikada bir geçiyor.

Bu yüzden gelen metroya bakın ve hangisi daha yakınsa ona binin. Böylece zaman da kaybetmeyeceksiniz.

Ayrıca sefer saatlerini bilmeniz de oldukça önemli. Atalar Marmaray durağı yine Kartal’a bağlı olan Başak ve Cevizli Marmaray durakları arasında yer alıyor. Bu sebeple bütün duraklar göz önüne alındığında da Atalar durağı Gebze’den 16. Durak, Halkalı’dan da 28. Durak.

Atalar Marmaray durağı yol tarifi yaparken bir diğer önemli bilgi de Marmaray’ın bütün duraklarının ismidir. Çünkü durakların isimlerini biraz da olsa bilirseniz kaç dakika sonra inmeniz gerektiğini de rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Bu sebeple sizlere en sık kullanılan Halkalı-Gebze yönüne giden Marmaray’ın duraklarını yazacağız.

Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,

Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme,

Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak,

Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Marmaray Çalışma Sistemi

Sizlere Marmaray’ın ücretlendirme tarifini de aktaralım. Eğer burayı kullanacaksanız bakiyenizi kontrol edin. Tam bilet basıyorsanız ilk duraktan son durağa kadar yolculuk ücretiniz 21,90 TL; öğrenci basıyorsanız da 9,90 TL.

Ama gittiğin kadar öde sistemi uygulandığı için bütün parayı baştan çekse de inerken tekrar basmanız gerekiyor. Böylece size durak sayısına göre geri kalan bakiyeyi aktarıyor. Bunu unutmayın çünkü arada çok ciddi fark ödemiş oluyorsunuz. Yüklenen para da bakiyenize eklendiğinde bir yolculuk daha yapabilirsiniz.

Eğer geri dönmek istiyorsanız da yine Marmaray hattını kullanabilirsiniz ya da otobüsleri tercih ederek aktarma yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos