'Aşk' iddialarına yanıt

HABERTURK.COM

Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Ayak bileğinden ameliyat olan Demirer'e arkadaşları geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Bu isimlerden biri olan Yunan model ve oyuncu Julieta Kitrinou ile ünlü komedyenin kendi evinde çekilmiş fotoğrafı, Snob Magazin tarafından ortaya çıkarılmıştı. Görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığı konuşulmuştu.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

49 yaşındaki Demirer, önceki gün Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Ata Demirer, "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese." ifadelerini kullanarak, aşk iddialarına son noktayı koydu.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Mayıs ayında yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yaptığını duyuran Demirer, geçtiğimiz haftalarda ayak bileğinden ameliyat olduğu için filmin çekimlerini ertelediklerini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti, iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere..." şeklinde konuşmuştu.