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        Haberler Magazin Ata Demirer'den duyuru: Yüzük bende - Magazin haberleri

        Ata Demirer'den duyuru: Yüzük bende

        Ünlü komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda alyans buldu. Demirer, alyansın sahibine seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:07
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        Ata Demirer'den duyuru: Yüzük bende
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        Yaşamının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, Ayamaz Plajı'nda bir alyans buldu.

        Alyansın fotoğrafını paylaşan komedyen; "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerine yer verdi.

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        #Ata Demirer

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