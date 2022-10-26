Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Ata Demirer, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

50 yaşındaki komedyen, asansörde ayna karşısında özçekim yapanları ti'ye aldı. Ayna karşısında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Demirer, gönderisinde "Kızlar asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim" ifadelerini kullandı.