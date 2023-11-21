ATA AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 25 - 26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Sınava az bir süre kala binlerce öğrencinin gözü ATA AÖF vize sınavı giriş yerlerine çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre; güz dönemi vize sınavları 25 Kasım itibarıyla başlayacak. Sınavlara artık az bir zaman kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırması sıklaştı. İşte ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili güncel bilgiler...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI
Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde olacak olan Ara (Vize) Sınavına giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;
I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00