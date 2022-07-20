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ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte 2022? ATA AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

ATA AÖF üç ders sınavı günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Sınava katılım göstermek isteyen binlerce öğrenci; ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve kimler girebilecek aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...

20.07.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak sorusu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. Alttan dersi kalan öğrenciler bu yıl son kez uygulanacak olan 3 ders sınavının tarihini merak ediyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili detaylar...

  • ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    ATA AÖF üç ders sınavı 7 Ağustos 2022 Saat : 15.00'de uygulanacak.

  • ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

    "Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

  • 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı; 07 Ağustos 2022 Pazar günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir.

    Mezuniyet Üç Ders Sınavına girecek öğrencilerimizin sınav merkezi tercihlerini 19.07.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Sınav merkezi tercihini yapmayan öğrenciler 07 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayacaklardır."

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