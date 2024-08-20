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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılacak olan öğrenciler giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Sınava girilecek okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Peki ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?? İşte, 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:02
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları için heyecan dorukta. Takvime göre ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları Ağustos ayında düzenlenecek. Merakla beklenen ATA AÖF sınav yerleri açıklandı. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama obs.atauni.edu.tr internet adresinden yaplacak. Peki, 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

        • 2

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

          ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları için sınav giriş belgesi erişime açıldı.

          Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden yada obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alabilirler.

        • 3

          ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          ATA AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

          ATA AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri belli olmuştu.

          Buan göre ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları, 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 5
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