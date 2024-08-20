ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları için heyecan dorukta. Takvime göre ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları Ağustos ayında düzenlenecek. Merakla beklenen ATA AÖF sınav yerleri açıklandı. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama obs.atauni.edu.tr internet adresinden yaplacak. Peki, 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?