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        Haberler Gündem ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi Atatürk Üniversitesi ATA AÖF yarıyıl sınavları online mı olacak?

        ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülke genelinde sınavlara katılacak öğrenciler için "ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 2023-2024 akamik takvime göre; ATA AÖF final sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:05
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihleri araştırması sıklaştı. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ara sınavların geride kalmasıyla gözler ATA AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları takvimi...

        • 2

          ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak.

        • 3

          ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

          ATA AÖF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

        • 4

          FİNAL NOTU KAÇ OLMALI?

          ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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