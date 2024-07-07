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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bu hafta sonu uygulandı. Açıktan üniversite bitiren öğrencilerin gündeminde ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının yaklaşık 2 hafta içinde duyurulması ön görülüyor. ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı ise bekleniyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:24
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        • 1

          ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulanıyor. ATA AÖF bütünleme sınavı 6-7 Temmuz’da gerçekleşti. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavlarına katılan adaylar, bütünleme sınavlarının sona ermesinin ardından arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF bütünleme sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapılıyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında detaylar

        • 2

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORU VE CEVAPLARI PDF TAMAMI YAYINLANDI MI?

          Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 6-7 Temmuz günlerinde gerçekleşti. Son oturum 7 Temmuz saat 09:30'da düzenlendi. Soru ve cevapların ise bir hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü saat 12.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

          ATA AÖF HARF NOTU

          AA 4,00

          BA 3,50

          BB 3,00

          CB 2,50

          CC 2,00

          DC 1,50

          DD 1,00

          FF 0,00

          M Muaf

          G Geçer

          Z Devamsız

          FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

        • 3

          ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

        • 4
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