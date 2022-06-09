Ata altın ne kadar? 9 Haziran 2022 bugün 1 ata altın fiyatı kaç TL? İşte, Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları, dolar kurundaki yükseliş ve Çin’de devam eden karantina süreciyle birlikte artış gösteriyor. Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı bin TL’yi aşarken yatırımcılar güncel ata altın fiyatını araştırıyor. Enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdürmesiyle birlikte piyasalar dalgalı bir seyir izlerken yatırımcıları “9 Haziran bugün 1 ata altın ne kadar, kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel rakamlar takip ekranı…

9 HAZİRAN ANLIK ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı 9 Haziran Perşembe günü saat 10:00 itibariyle Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı şu şekilde:

ALIŞ: 6.786,41

SATIŞ: 6.957,31

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