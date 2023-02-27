At Kılı Fırçası Doğru Kullanımı: At Kılı Fırçası Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

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At Kılı Fırçası Nedir?

Pek çok faydası ile bilinmekte olan at kılı fırçasının pek çok faydası nedeni ile güzellik sektöründe kullanımının gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Gün içerisinde birkaç dakika ayrılması ile birlikte uygulanmakta olan at kılı fırçası daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu fırça lenf sistemine destek olmakta ve deri üzerinde yer almakta olan toksinleri temizlemektedir.

At kılı fırçası atın kuyruk kısmından ve yelesinden yapılmaktadır. Bazı bölgelerde atların bakımı düzenli olarak yapılmakta ve kılları düzenli aralıklar ile kesilmektedir. Bu kıllar zaman içerisinde kadınlar tarafından keşfedildi ve artık güzellik sektöründe önde gelenler arasında yer almakta olduğu bilinmektedir.

At Kılı Fırçası Nasıl Kullanılır?

At kılı fırçaları uzun yıllardır kullanılmakta olan bakım ürünleri arasında yer almaktadır. Son birkaç yıl içerisinde daha da popüler bir hale gelmekte olduğu görülmektedir. Oldukça ön planda yer almakta olan bir malzeme olduğu söylenebilmektedir. Güzellik rutinlerinin vazgeçilmezi olan at kılı fırçası nasıl kullanılır sorusu ise sıkça sorulmaktadır.

At kılı fırçasının kullanılabilmesi için vücudun tamamen kuru olması gerekmektedir. Aynı zamanda ayak bileğinden başlayarak kalbe doğru uzun ve dairesel hareketler ile fırçanın gezdirilmesi gerekmektedir. Ayak ve bacakları fırçalama işlemi bittikten sonra kollara geçilebilmektedir. Kollar işe aşağıdan başlanıp yukarı doğru fırçalanmaktadır. Doğru bir şekilde fırçalama yapılması gerekmektedir.

At Kılı Fırçası Doğru Kullanımı Nedir?

Kuru fırçalama işlemin vücudun her noktası için farklı bir sistem ve baskı gerektirmektedir. İnce derilerin olduğu bölgelere nazik bir uygulama yapılmakta iken kalın derilere baskı uygulanmaktadır. Genel olarak at kılı fırçası doğru kullanımı nedir sorusu merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle işlemin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için vücudun tamamen kuru olması gerekmektedir. Ayak bileğinden başlanması ve kalbe doğru dairesel hareketler ile çıkılması önerilmektedir.

Ayaklar ve bacaklar bittikten sonra is kollara geçilebilmektedir. Eğer bu fırça yeni kullanılmaya başlanmış ise oldukça hafif kullanılması ve vücudun alışması gerekmektedir. Aynı zamanda sedef vb. hastalıklar mevcut ise bu hastalıkların olduğu bölgelere uygulanmaması gerekmektedir.

At Kılı Fırçası Ne İşe Yarar?

Son yıllarda ön plana çıkmakta ola kozmetik ürünlerden bir tanesi olan at kılı fırçası pek çok faydası ile bilinmektedir. Selülit fırçası ile olarak da bilinmekte olan bu fırça, at kılından tasarlanmıştır. Ciltte masaj etkisi yaratmakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamansa selülit ve sıkılaşma konusunda da oldukça yardımcıdır.

Peeling etkisi yaratmaktadır ve ölü derileri uzaklaştırmaktadır. Daha parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşulmasını sağlamaktadır. Kan akışını hızlandırdığından dolayı sıkı ve canlı bir görünüm elde edilmesini sağlamaktadır. Kıl dönmesine ve batıklara iyi geldiği bilinmektedir. Ciltteki renk tonu farklılıklarını eşitlemektedir. Bunun yanı sıra cildin nefes almasını kolaylaştırmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos