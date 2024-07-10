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        Haberler Gündem Güncel At arabalı mazgal hırsızları kamerada | Son dakika haberleri

        At arabalı mazgal hırsızları kamerada

        Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da, at arabasıyla gelerek mazgal çalan hırsızlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Bölgede sıklıkla yaşanan mazgal hırsızlığına vatandaşlar tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:02
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        At arabalı mazgal hırsızları kamerada
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        Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da hurda toplayarak para kazanan kişiler kentte demir olarak ne buluyorlarsa çalmaya devam ediyor.

        Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlığı meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        "HER GÜN BİR ŞEY ÇALINIYOR"

        At arabasıyla mazgalın çalındığını kameradan fark eden Semih Aydın, "Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6.00 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Ben de 155 polisi aradım. HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı. Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum" ifadelerini kullandı.

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        #Hatay Arsuz
        #mazgal hırsızları
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