İspanya: 2 - Fransa: 1 | MAÇ SONUCU

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol henüz 9. dakikada Fransa forması giyen Kolo Muani'den geldi. Fransa'nın golüne karşılığı 21. dakikada Lamine Yamal verdi ve mücadeleye eşitlik geldi. İspanya'yı öne geçiren golü ise 25. dakikada Dani Olmo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İspanya yarı finaldeki rakibi Fransa'yı devirerek EURO 2024'te adını finale yazdırdı. EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere-Hollanda mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Final mücadelesi 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. İSPANYA TÜM MAÇLARINI KAZANDI İspanya, EURO 2024'te finale kadar tüm maçlarını kazandı.

REKLAM İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. Yarı finalde de Fransa'yı 2-1'le geçen İspanyollar finale kadar mağlubiyet görmedi. LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı. Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı. İSPANYA, 2021 ULUSLAR LİGİ'NİN RÖVANŞINI ALDI İki takım son olarak 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında karşılaşmıştı.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi final maçını Fransa geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı. İspanya Milli Takımı, mücadelede rakibini geçerek hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı hem de 2021'deki finalin rövanşını aldı. MAÇTAN DAKİKALAR Karşılaşmanın 9. dakikasında Fransa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Kolo Muani'ye çıkardı. Uygun durumda iyi yükselen Kolo Muani, yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 21. dakikada İspanya, 16 yaşındaki Yamal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Lamine Yamal'ın sol ayağıyla 25 metre mesafeden vuruşunda 102 kilometre hıza ulaşan meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelere gitti: 1-1.

25. dakikada İspanya öne geçti. Jesus Navas'ın sağdan ortaladığı topu ön direkte savunma oyuncusu Upamecano kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı kapan Olmo'nun yerden uzak köşeye sert vuruşunda top, savunmadaki Kounde'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. Takımların net pozisyona girmekte zorlandığı ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. İspanya, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.