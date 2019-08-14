14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) tohumları geçen yıl Türkiye'ye getirilen ve temizlik amacıyla kullanılan Asya kökenli sabun ağacından en iyi verim Karadeniz Bölgesi'nde alındı.
OGM yetkililerinden alınan bilgiye göre, başta Hindistan olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde 200-bin 500 metre yükseklikteki doğal ormanlarda yetişen sabun ağacını Türkiye'de de yetiştirmek adına geçen yıl Hindistan ve Çin'den 104 kilogram tohum getirtildi.
Tohumların Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığınca dağıtımı gerçekleştirilerek, Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerinde deneme amaçlı üretim çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda en iyi gelişim Karadeniz Bölgesi'ndeki fidanlıklarda görülürken, bu bölgedeki fidanların boyunun temmuz ayında 90 santimetreye ulaştığı belirlendi.
Fidanların diğer bölgelerdeki gelişimi de iyi olurken en zayıf gelişim Ankara'da tespit edildi.
Ekimi yapılan 90 kilogram tohumdan yurt genelinde toplam 23 bin 500 fidan elde edildi. Fidanların çok az bir kısmı, daha boylu fidan elde etmek amacıyla geniş alanlara alınacak.
Üretilen fidanların belirlenecek alanlara dikilerek, ekonomiye kazandırılması planlanıyor.
SABUN AĞACI
Sabun ağacı, gövdesi düz ve silindirik, yan dalları ve yaprakları 5 metre çapında bir şemsiye benzeri yarım küre görünümünde taç yapısına sahip, odunu sert ve açık sarı renkli bir bitki olarak biliniyor.
Kahverengi sert bir dış kabuğa sahip olsa da içi çok etli olan sabun ağacının 1,8-2,5 santimetre çapında meyvesi bulunuyor.
Temmuz-ağustos aylarında oluşmaya başlayan, ekim-aralık ayları arasında olgunlaşan söz konusu meyve yenmiyor. Sadece endüstriyel amaçlı kullanılan sabun ağacı meyvesinin her birinde 1-3 tohum bulunuyor.
Asırlardır Hindistan'da yetiştirilen sabun ağacının üretimine artık birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Japonya ve ABD'de de başlandı.
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