Üzeri İçin;



25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

Aşure Yapılışı:



Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın.

Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.

Çıkan sarı suyunu, süzün.

Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.

Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin.

50 dakika kadar buğdayı kaynatın.



Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.

15 dakika daha kaynatın.

Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Tek tek, cam kaselere bölüştürün.

Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.



Afiyet olsun…