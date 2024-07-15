Aşure günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olup, dayanışma ve paylaşmanın sembolüdür. Bu özel günde aşure pişirilip komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak gelenek haline gelmiştir. Aşure, bereketli ve lezzetli bir tatlı olarak bilinir ve içerisine nohut, fasulye, buğday gibi çeşitli baklagiller ile kuruyemişler, meyveler ve baharatlar konulur. Peki, aşure nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...