Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu aşure günü olarak kabul edilir. Muharrem ayına girilmesine az bir süre kala konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2022 ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet İşleri takvimi ve konuya ilişkin bilgiler...

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Aşure Günü ise bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

1 MUHARREM 1444 30 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 08 AĞUSTOS-2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur" (Müslim, Sıyâm, 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım." (Tirmizî, Savm, 48)

Hazreti Aişe İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş. (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkum edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları" 'birlik' gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.