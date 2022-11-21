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Astsubay alımı 2022 ne zaman bitiyor? MSB Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 Astsubay başvuru ekranı

Astsubay alımı başvurusu için son günler! MSB Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 Astsubay başvuru ekranı

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Astsubay alımı başvuru kılavuzunda adaylarda gereken şartları yer alıyor. Astsubay alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve hala süreç devam ediyor. Astsubay olmak isteyen adayların başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.

Giriş: 21.11.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresinden duyurusu ile Muvazzaf astsubay alımı başvuruları başladı. 7 Kasım 2022 tarihinde erişime açılan MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile tamamlanabiliyor. Ön başvuru, seçim aşamaları ve fiziki yeterlilik aşamalarından oluşacak 2023 astsubay alımı başvuru şartları arasında adaylarda; 2022 KPSS Ön Lisans ve 2021/2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 puan almış olma koşulu aranacak. Astsubay alımı için müracaat süreci devam ediyor. 2023 astsubay alımı başvuru duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki, astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve başvurular ne zaman bitecek? İşte 2022 Astsubay başvuru ekranı

  • ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHLERDE?

    MSB astsubay alımı başvuruları 7 Kasım - 27 Kasım 2022 saat 23.59 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşecek.

  • BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır.

    Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.

    Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.

    Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

    ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 27 Kasım 2022 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

  • ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    (a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

    (I) Türk vatandaşı olmak.

    (II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

    (III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

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