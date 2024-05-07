Astoroloğun şampiyonluk tahmini gündem oldu: Bir Kartal bir de "kartlar" iddialı!
Astrolog Meral Güven, Konyaspor yenilgisi ile Galatasaray'ın bitime 3 hafta kala 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının sürdüğünü belirterek "Hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" dedi. Güven'in sözleri gündem olurken teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor maçındaki sözleri hatırlatıldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken astrolog Meral Güven'den şaşırtan bir tahmin geldi.
Sosyal medya hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güven, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
KARTAL'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Meral Güven'in açıklamasının ardından birçok taraftar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sözlerini hatırlattı. Kartal maçın ardından "Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz" derken sosyal medya kullanıcılarından "Şampiyonluğa inanan bir Meral Güven, bir de İsmail Kartal kaldı" yorumları yapıldı.