Astoroloğun şampiyonluk tahmini gündem oldu: "Bir İsmail Kartal bir de Meral Güven..." - Fenerbahçe Haberleri

Astoroloğun şampiyonluk tahmini gündem oldu: "Bir İsmail Kartal bir de Meral Güven..." - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken astrolog Meral Güven'den şaşırtan bir tahmin geldi.

Sosyal medya hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güven, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

KARTAL'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ Meral Güven'in açıklamasının ardından birçok taraftar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sözlerini hatırlattı. Kartal maçın ardından "Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz" derken sosyal medya kullanıcılarından "Şampiyonluğa inanan bir Meral Güven, bir de İsmail Kartal kaldı" yorumları yapıldı.