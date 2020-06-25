Pandemi süreci pek çok sektör gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Korona virüs salgını üretimden satışa, 2'inci el piyasasından satış sonrasına tüm alanlarda sektörü sarstı ve değişime zorladı.
Özellikle Şubat ayı ortasından başlayarak Nisan ayı sonuna kadar tüm dünyada üretimin durması, satışların durma noktasına gelmesi, servis hizmetlerinin mecbur kalınmadıkça ertelenmesi, otomotiv sektöründeki tüm firmaları ekonomik olarak gerçek manada zorladı.
Sektörde yaşananlara ilişkin konuşan Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Bu zor dönemde bir yandan her zamankinden daha çok çalışarak ve yatırımlarımıza ara vermeyerek büyüme odaklı aktivitelerimizi sürdürürken, diğer yandan da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığını koruma anlamında elimizden gelen her önlemi aldık" dedi.
Kaya, Mayıs ayı ortasından itibaren hem satış hem de servis alanında bir hareketlenme başladığını vurgulayarak, "Ötelenen satın alma talepleri, normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştı. Dolayısıyla piyasada araç bulmanın zorlaştığı bir döneme girdik. Aston Martin Türkiye olarak Mayıs-Haziran içinde 6 haftalık süreçte, ikisi 0 KM olmak üzere 7 araç satışımız bulunmakta" diye konuştu.
Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'in test aracı olarak Ağustos ayında Türkiye'ye geleceğinin bilgisini paylaşan Kaya, 2020'nin son çeyreğinde DBX'i satışa sunacaklarını söyledi.
Sıfır kilometre fiyatları yayınlanmayan Aston Martin'in, Türkiye distribütörü tarafından satılan ikinci el araçlarının fiyatı ise yaklaşık 2 milyon TL'den başlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!