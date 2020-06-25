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Pandemi süreci pek çok sektör gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Korona virüs salgını üretimden satışa, 2'inci el piyasasından satış sonrasına tüm alanlarda sektörü sarstı ve değişime zorladı.

Özellikle Şubat ayı ortasından başlayarak Nisan ayı sonuna kadar tüm dünyada üretimin durması, satışların durma noktasına gelmesi, servis hizmetlerinin mecbur kalınmadıkça ertelenmesi, otomotiv sektöründeki tüm firmaları ekonomik olarak gerçek manada zorladı.

Sektörde yaşananlara ilişkin konuşan Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Bu zor dönemde bir yandan her zamankinden daha çok çalışarak ve yatırımlarımıza ara vermeyerek büyüme odaklı aktivitelerimizi sürdürürken, diğer yandan da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığını koruma anlamında elimizden gelen her önlemi aldık" dedi.

Kaya, Mayıs ayı ortasından itibaren hem satış hem de servis alanında bir hareketlenme başladığını vurgulayarak, "Ötelenen satın alma talepleri, normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştı. Dolayısıyla piyasada araç bulmanın zorlaştığı bir döneme girdik. Aston Martin Türkiye olarak Mayıs-Haziran içinde 6 haftalık süreçte, ikisi 0 KM olmak üzere 7 araç satışımız bulunmakta" diye konuştu.

Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'in test aracı olarak Ağustos ayında Türkiye'ye geleceğinin bilgisini paylaşan Kaya, 2020'nin son çeyreğinde DBX'i satışa sunacaklarını söyledi.

Sıfır kilometre fiyatları yayınlanmayan Aston Martin'in, Türkiye distribütörü tarafından satılan ikinci el araçlarının fiyatı ise yaklaşık 2 milyon TL'den başlıyor.