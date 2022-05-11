Alanyaspor Sivasspor maçı için heyecan başladı. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkye Kupası yarı final maçına sahne olacak Alanyaspor Sivasspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Aspor'dan canlı yayınlanacak Alanyaspor Sivasspor maçı bugün saat 20:30 itibarıyla başladı.

SİVASSPOR ALANYASPOR CANLI YAYIN

MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.