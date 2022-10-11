Aspirin Adet Söktürür mü, Faydalı mı? Aspirin Adet Söktürücü Olarak Kullanılır mı?

Bu nedenle pek çok uzman hekim tarafından kan pıhtılaşması yaşayan kişilere önerilmektedir. Bununla birlikte bazı dönemlerde adet göremeyen kadınlar tarafından adet söktürücü olarak da kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır fakat kan sulandırıcı etkisinden dolayı adet kanamasını desteklediği düşünülmektedir. Peki, aspirin adet söktürür mü, adeti hemen ne getirir, adet olmak için ne içilir? Tüm detaylar…

Aspirin Adet Söktürür mü?

Kadınlar tarafından oldukça sık merak edilen konulardan biri ise aspirinin gerçekten adet söktürücü mü olduğudur. Aslında aspirinin kanıtlanmış olan bir adet söktürücü özelliği bulunmamaktadır. Fakat bu ilacın pek çok kişi tarafından bilinen kan sulandırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Özellikle kan pıhtılaşması yaşayan bireyler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Aspirinin bu kan sulandırıcı özelliğinin adet döneminde kanamayı arttırmasından dolayı adet söktürücü etkisi olduğu düşünülmektedir. Adeti hemen ne getirir sorusunun cevabı olarak aspirin cevabını sıkça verilmektedir. Ancak bu durum bilimsel anlamda net bir şekilde bilinmemektedir.

Adeti Hemen Ne Getirir?

Farklı nedenlerden dolayı adet dönemi gecikebilmektedir. Adet döneminin gecikmesi ise kadınlarda şişkinlik ve rahatsızlık hissinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu hissiyat pek çok kadının canını oldukça sıkan bir durumdur. Bundan dolayı da adet söktürücü bir yöntem aramaktadırlar. Adet söktürücü özelliğe sahip olan pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Adetin kısa süre içerisinde gelmesini sağlamakta olan yöntemler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Sarı kantaron

Tarçın

Adaçayı

Zerdeçal

Rezene tohumu

Çörek otu

Hayıt otu

Civanperçemi

Soğan kürü

Kekik

Havuç tohumu

Melisa otu

Maydanoz kürü

Adet Olmak İçin Ne İçilir?

Hızlı bir şekilde adet olmak isteyen kişiler için çeşitli adet söktürücü bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkilerden faydalanılması önerilmektedir. Gün içerisinde 2 bardak adaçayı ve rezene çayı tüketmek kişinin adet olma sürecini hızlandırmaktadır. Bunun yanı sıra farklı bitkilerden faydalanmak, zerdeçal ve zencefil kullanımı oldukça etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Adet dönemi geciken kişiler tarafından sıkça kullanılmakta olan bu yöntemler oldukça faydalıdır. Fakat bazı bireylerin bazı bitkilere alerjisi bulunabilmekte veya farklı bir durum ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı dikkatli tüketilmesi önerilmektedir.

Bazı dönemlerde yoğun stres, genetik etkenler ya da farklı ilaçların kullanımı adet dönemini geciktirebilmektedir. Hızlı adet söktürücü olan bitki çaylarının düzenli tüketilmesine rağmen adet gecikmesi yaşanıyor ise mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.

Hızlı Adet Söktürücü

Dönem dönem bazı kadınların adetlerinde gecikme görülebilmektedir. Adet gecikmesi ise hamilelik durumu bulunmuyor ise stresten ya da ilaç kullanımından dolayı oluşabilmektedir. Çevresel etkenler sonucunda adet dönemi geciktiğinde kadınlarda şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum oldukça rahatsız edici olabildiğincen dolayı hemen adeti ne getirir sorusu sıkça merak edilmektedir. Hızlı bir şekilde adeti söktüren yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

Maydanoz

Dereotu

Soğan kürü

Biberiye çayı

Adaçayı

Kekik çayı

Kantoron

Adetliyken Aspirin Kullananlar

Aspirinin kanıtlanmış bir adet söktürücü özelliği bulunmamaktadır. Kan sulandırıcı bir etkisi bulunduğundan dolayı adet dönemini de tetiklediği düşünülmektedir. Fakat bu durum kesin bir şekilde bilinmemektedir. İlacı kullanmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılması ve adet döneminin de neden geciktiğinin detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.