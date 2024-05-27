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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Aspendos'ta iki muhteşem heykel daha bulundu

        Aspendos'ta iki muhteşem heykel daha bulundu

        Aspendos'ta iki muhteşem heykel daha bulunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir açıklama yaptı; "Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:59
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        İki muhteşem heykel daha bulundu
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        Anadolu'nun ne ölçüde zengin arkeolojik bir alan olduğu gün geçtikçe daha da gözler önüne seriliyor. Gün geçmiyor ki arkeolojik kazılardan tarihi bir eser çıkarılmasın. Elbette, arkeolojik kazıların artırılmasının bunda büyük bir payı buluyor.

        Aspendos'ta muhteşem iki tarihi eser daha çıkarıldı. Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, antik dünyanın gizemlerini aydınlatmaya devam ediyor.

        Proje dahilinde Akropolis’te yer alan “İki Katlı Dükkânlar – Stoa Kompleksi”ndeki 14. Dükkân’da yürütülen kazılar sırasında, mekan içinde bulunan dükkân tezgahının hemen önünde ve arkasında, taban seviyesinde iki adet küçük boyutlu Zeus ve Aphrodite heykelleri keşfedildi.

        Roma İmparatorluk Dönemi’nin erken safhasına ait olan ve günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce yapılan heykeller, büyük oranda iyi korunmuş durumda.

        Aphrodite heykeli, yarı giyimli ve ayakta betimlenmiş olup bir eliyle mantosunu tutarken, sağ ayağının hemen bitişiğinde imparator zırhı görünümünde bir destek bulunuyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken bu heykel, antik dönem sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor.

        Zeus heykeli ise, büyük olasılıkla tahtına oturmuş bir şekilde tasvir edilmiş. Ayrıca, torsonun sol bölümü, arka kısmı ve alt bölümünde ikinci kullanımına ilişkin yontu izleri dikkat çekiyor.

        Aspendos Antik Kenti’nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları, antik dünyanın zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkartırken, geçmişle geleceği buluşturmak adına büyük önem taşıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün yüzüne çıkarılan yeni tarihi eserle ilgili şu açıklamayı yaptı; "Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz! Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkânlar–Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

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        #Aspendos
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