Aslışah Alkoçlar: Oğlumun yüzü görünmesin

"BENİ TEK ÇEKİN"

Nazardan mı korktuğunu soran muhabirlere, "Hayır" yanıtını veren Aslışah Alkoçlar; "Arkadaşlar, çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" diye konuştu.