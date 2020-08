HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Mini saten elbisesiyle dikkat çeken Karalar, Altın Zirve Kariyer Ödülleri gecesi için hazırlandığını belirtti.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Karalar, "Artık tatil bitti, çalışma zamanı. Pandemi sürecini de hayırlısıyla atlatırsak işlerin daha da bir hız kazanacağına inanıyorum. Umarım bu süreç en kısa zamanda son bulur" ifadelerini kullandı.