Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslıhan Karalar, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de objektiflere takıldı. Karalar, annesi ile birlikte bir mekanda Boğaz'a karşı yemek yedi.

Keyifli halleri ile dikkat çeken anne-kız, çıkışta basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.