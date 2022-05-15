Aslıhan İsminin Anlamı

bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Aslıhan isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ASLIHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aslıhan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aslıhan isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aslıhan isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

ASLIHAN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aslıhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Han soyundan gelen. Aslı ve Han kelimelerinden türetilmiş birleşik bir isimdir. Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramanıdır. Güzelliğinin yanında saçlarının uzunluğu ve gürlüğünden bahsedilir

ASLIHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aslıhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Aslıhan ismini koymak caizdir.

ASLIHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aslıhan ismini kullanan 31.204 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aslıhan ismini kullanan 6.783 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aslıhan ismini kullanan 2.860 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aslıhan ismini kullanan 1.351 kişi bulunmaktadır.

ASLIHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dostları azdır ama özdür. Bir kimseye bağlandıkları zaman içten bağlanırlar. Heyecan duydukları zaman gözleri hiçbir şey görmez. Bazı durumlarda kalp kırmaya müsaitlerdir. Geniş bir kalp ve özgür ruha sahiptirler.