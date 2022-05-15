Artun İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Artun isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ARTUN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Artun ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Artun isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Artun isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

ARTUN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Artun ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kendine Güvenen, Onurlu, Ağırbaşlı. Mutlu, Talihli, Hayatından Memnun Olan. Gururlu, kendine güveni olan, vakur.

ARTUN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Artun ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Artun ismini koymak caizdir.

ARTUN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Artun ismini kullanan 1.144 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Artun ismini kullanan 275 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Artun ismini kullanan 159 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Artun ismini kullanan 174 kişi bulunmaktadır.

ARTUN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çoğu zaman pozitif düşünen ve motive eden güçlü iradeye sahip kimselerdir. Detayları çok sevmezler. Olgun bir karaktere sahiplerdir.