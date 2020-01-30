"İKİ ARKADAŞIN VAR, DİĞERİ DE YOLDA"

Eşi ve oğlunun fotoğrafını yayınlayan Aslıhan Doğan, "Artık en iyi iki arkadaşın var. Diğeri de yolda. İyi ki doğdun... Seni seviyorum..." ifadelerini kullandı.