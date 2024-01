Aslı Tandoğan: Çünkü gidecek yeri yok, parası yok, işi yok

• Araştırma üzerine kaleme alınmış bir makalede okumuştum. Kadınlar erkeği memnun etmek için bir adanmışlık hissiyle dolu olduğu zaman, eşinden ya da sevgilisinden şiddet görme ihtimali daha fazlaymış. Adanmışlık konusunda ne düşünüyorsunuz?

Fedakârlık başka bir şey... Kadınlarda zaten bir anaçlık olduğu için içlerinde her zaman eksik tamamlama, bakım yapma gibi şeylerde daha kavrayıcı bir güçleri oluyor. O yüzden de duygusal bakımdan, kadın erkeğin her zaman etrafında, erkek de her zaman alıcı tarafta oluyor. O yüzden de kadın bu konuda çok daha fazla sömürülebiliyor.