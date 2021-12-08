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Şarkıcı Aslı Sivri, ilk projesi "Yara" ile ilgili duygularını dile getirdi. Sivri, "Benim için şarkı yapmak, klibini çekmek büyük hayaldi. Yapımcım Emrah'ın beni ofise çağırdığı günü ve ilk konuşmamızı daha dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar bu noktaya gelebileceğimizi hiç beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Bu gerçekten sözcüklerle anlatılamayacak bir his. Şarkının çıktığı gün heyecandan her yerim titriyor, ayakta bile duramıyordum. Aynı anda hem gülüyor hem ağlıyordum ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Okul serüvenim bir yandan hala devam ediyor. Son sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak hala eğitim görüyorum. Hatta şarkımın çıktığı gün bir dersimle ilgili bir şeyi de halletmem gerekiyordu. O adrenalinle ve mutluluk gözyaşlarıyla bir yandan ödev hallediyor olmak gerçekten çok farklı ama güzel bir histi, kendimi çok güçlü hissettim. Bana bu yolda destek olan, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Umarım herkes çok beğenmiştir, daha nice projelerle karşınızda olacağız, beklemede kalın!" diye konuştu.

İlk dinleyişte gençleri etkisi altına alacak Aslı Sivri'nin "Yara" isimli şarkısının söz ve müziği Oğuzhan Çarklı'ya, düzenlemesi ise Honey Wave'a ait. Sivri, klipte de renkli dünyasından karelerle izleyici karşısına çıkıyor. Klibin tüm detaylarıyla birebir ilgilenen Aslı Sivri, şarkıyla bir bütünlük sağlayan klibinin heyecanını yaşıyor.

Klibin yönetmen koltuğunda Engin Niyazioğlu otururken, görüntü yönetmenliğini ise Celal Emre Demir üstlendi.

Aslı Sivri'nin "Yara" isimli şarkısı ve yeni klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.