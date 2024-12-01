Aslı İnandık aşkını ilan etti
Oyuncu Aslı İnandık, gönlünü reklamcı Cem Arıdağ'a kaptırdı. İkili, birlikteliğini sosyal medyadan duyurdu
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Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Aslı İnandık, yeni bir aşka yelken açtı.
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Oyunculuk hayatına 2014'te yer aldığı 'Yalan Dünya' adlı dizi ile başlayan Aslı İnandık, reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşıyor.
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Dün akşam sevgilisiyle birlikte katıldığı bir partide ortaya çıkan Aslı İnandık, böylelikle Cem Arıdağ ile birlikteliğini de gözler önüne sermiş oldu.
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Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da ilk kez kalp emojisiyle sosyal medya hesaplarından yayımladı.