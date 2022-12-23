"GELİN EVİ" KOLYESİ HEDİYE ETMİŞTİ
Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda düğün hazırlıkları yaptığı Mert Aydın'ın "Manevi annem" dediği, "Gelin Evi"nin sunucusu Aslı Hünel'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etmişti. Hünel, Boluğur ve Aydın'a altın bir kolye hediye etmişti.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Gelin Evi'nden kaptım hediyeyi, görümce gibi görümce!" demişti.
Bunun üzerine Hünel de, "Yakında düğünümüz var. Benim güzel gelinim Merve Boluğur ve manevi oğlum Mert Aydın evleniyorsa aile bir araya gelir ve telaşlar başlar..." ifadelerini kullanmıştı.