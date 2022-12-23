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Aslı Hünel'den Merve Boluğur ile Mert Aydın'a: Bir daha nikah şahitleri olmam - Magazin haberleri

Aslı Hünel: Bir daha nikah şahitleri olmam

Aslı Hünel, Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile biten birlikteliği hakkında konuştu. Hünel'in, "Bir daha evlenirlerse nikah şahitleri ben olmayacağım" demesinin üzerine Savaş Yurtsever de, "Ben de boşanmasında şahit olmuştum, bir daha olmam" şeklinde konuşarak, espri yaptı

Giriş: 23.12.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz ay oyuncu Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğini noktalayan Mert Aydın, katıldığı davette objektiflere yansıdı.

  • "BİR DAHA NİKAH ŞAHİTLERİ OLMAM"

    Gecede yer alan Aslı Hünel, Aydın'ın Boluğur ile biten birlikteliği hakkında gazetecilere, "Bir daha evlenirlerse nikah şahitleri ben olmayacağım" dedi. Bunun üzerine Hünel'in eşi Savaş Yurtsever de, "Ben de boşanmasında şahit olmuştum, bir daha olmam" şeklinde konuşarak, espri yaptı.

  • "PİŞMAN DEĞİLİM"

    Mert Aydın ise, "Ben hızlı düşündüğümüz için pişman değilim. Kısmet böyleymiş... Hiçbir sorunumuz yok. Merve ile biz arkadaşız zaten. Boşandıktan sonra iki kez bir araya geldik. Şimdilik gidişata bakacağız. Olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok" dedi.

  • "GELİN EVİ" KOLYESİ HEDİYE ETMİŞTİ

    Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda düğün hazırlıkları yaptığı Mert Aydın'ın "Manevi annem" dediği, "Gelin Evi"nin sunucusu Aslı Hünel'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etmişti. Hünel, Boluğur ve Aydın'a altın bir kolye hediye etmişti.

    Oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Gelin Evi'nden kaptım hediyeyi, görümce gibi görümce!" demişti.

    Bunun üzerine Hünel de, "Yakında düğünümüz var. Benim güzel gelinim Merve Boluğur ve manevi oğlum Mert Aydın evleniyorsa aile bir araya gelir ve telaşlar başlar..." ifadelerini kullanmıştı.

  • 53 GÜN SÜREN EVLİLİK

    2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırtmıştı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

    Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti. Ancak çiftten sürpriz bir fotoğraf gelmişti.

  • BOŞANDILAR AMA KOPAMADILAR

    Eski eşler, Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı. Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği konuşuluyordu.

  • YİNE YAN YANA

    Boluğur ve Aydın, geçtiğimiz hafta da yan yana görüntülenmişti. İkili, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu.

  • Boluğur, eşiyle sık sık "Kocam..." notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu. Oyuncu, 2015–2017 yılları arasında da şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yaşamıştı.

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